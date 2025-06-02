تقرير: توقعات برد ايراني سلبي على الاقتراح الأمريكي

فادت وكالة رويترز اليوم (الاثنين) أنه من المتوقع أن ترد إيران سلبًا على المقترح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي. كما عُلم أن رد إيران قيد الصياغة حاليًا، وأن إيران تعتبر المقترح "أحادي الجانب تمامًا".

في هذا السياق، عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا اليوم مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أكد خلاله على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. جاء ذلك عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب وزير الخارجية المصري، فإن مصر ترفض أي تصعيد أو تحريض على استخدام الخيار العسكري، وترحب بدور عُمان في الوساطة، وترى أن الاتفاق بشأن هذه القضية يُسهم في استقرار المنطقة. وأضاف أن الوكالة تؤدي دورًا محوريًا في إنفاذ حظر انتشار الأسلحة النووية، وأعرب عن أمله في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في المؤتمر الصحفي: "عندما يتعلق الأمر بالملف النووي، يجب أن يكون كل شيء سلميًا"، مضيفًا أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول هذه القضية تستحق الدعم الكامل.

في الوقت نفسه، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى نظيره المصري بدر عبد العاطي. ووفقًا لوكالة "إيران بالعربية"، صرّح مصدر مطلع بأن المقترح المكتوب الذي قدمته الولايات المتحدة في إطار مفاوضات عُمان "وهمي وأحادي الجانب"، وأن إيران لا تعتبره أساسًا لتسوية عادلة.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "بلومبرغ" اليوم بأن إيران انتقدت بشدة التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي زعم أن إيران انتهكت بنود الاتفاق النووي.

وأشار التقرير، الذي نُشر يوم السبت، إلى أن إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب، إلى مستوى قريب من مستوى الأسلحة النووية - وهي كمية تُقدر بأنها كافية لصنع حوالي 10 قنابل نووية. كما ذكر التقرير أن إيران لم تُبلغ عن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مُعلنة. وقالت الوكالة إنها لا تستطيع تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي مُخصص للأغراض السلمية فقط. ورفضت إيران النتائج، مدعية أنها تقرير ذو دوافع سياسية، وأكدت أنها لا تطمح إلى امتلاك أسلحة نووية.