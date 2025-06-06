منظمة سورية ثانية ومعارضة للشرع تعلن مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل :"هذه بداية المعركة"

أعلنت "جبهة المقاومة الإسلامية السورية" مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ الذي استهدف الجولان قبل يومين، حتى أنها هددت وقالت بأن "هذه ليست سوى بداية المعركة ". ويأتي هذا الإعلان على النقيض من تصريحات سابقة مثيرة للجدل أدلت بها مصادر أعلنت مسؤولية "كتائب محمد الضيف" عن إطلاق القذائف، حيث نفت حماس أن تكون لها علاقة مع هذه المجموعة.

في رسالة مسجلة نُشرت على قناة المنظمة على تليغرام، سُمع أبو القاسم، المتحدث باسم المنظمة، وهو يُهدد بأنه إذا استمر الجيش الإسرائيلي في "الاستيلاء على أراضٍ إضافية في سوريا، فإن دولة إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا من الدماء". وأضاف أن إطلاق النار الأخير "ليس سوى بداية معركتها"، مؤكدًا أن المنظمة على دراية عميقة بـ"العدو الصهيوني". وأضاف أنه على الرغم من أن جبهة المقاومة الإسلامية لا تطمح إلى حرب واسعة النطاق، إلا أنها لا تخشى منها.

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تابع القاسم تصريحاته، وهاجم الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ، التي قال إنها انحرفت عن مسار المقاومة بعد محادثات التطبيع مع إسرائيل. وانضم محمود المولدي، رئيس المكتب السياسي للتنظيم، إلى الهجوم، مُعلنًا أن توقيت إطلاق النار ليس صدفة، بل يُمثل "تحذيرًا مباشرًا للحكومة السورية الجديدة"، التي قال إنها تُضفي الشرعية على "الاحتلال الإسرائيلي" في تحركاتها الأخيرة.

وجاء في أحد بيانات المنظمة الصادرة نهاية مايو/أيار: "تستمر انتهاكات السيادة السورية من قبل مختلف قوى الاحتلال، سواءً بتوغّل العدو الصهيوني في جنوب سوريا وصولاً إلى محافظة القنيطرة، أو بالتمركز التركي شمال البلاد". وتتهم المنظمة الحكومة السورية بـ"تجاهل الهجمات، وفتح المجال الجوي للأعداء، والاستسلام لإرادة الولايات المتحدة وإسرائيل".

واختتم القاسم بيانه مؤكدًا أن التنظيم يمتلك القدرة على "تجاوز الحدود الفلسطينية والتحرك ضد العدو وعملائه بمنطق سليم يفهمه العدو جيدًا".