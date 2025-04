الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة أطلقها الحوثيون، واندلاع حرائق في ماعين في الأردن جراء سقوط شظايا

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الجمعة) أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض بنجاح طائرة بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية من جهة الشرق. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "لم يتم تفعيل التحذيرات بموجب السياسة المتبعة". في المقابل أصدر الجيش الأردني بيانا رسميا، أعلن فيه إن "طائرة مسيرة مجهولة " دخلت الأجواء الأردنية وسقطت في منطقة ماعين. "اندلعت حرائق جراء سقوط أجزاء من الطائرة المسيرة، دون وقوع إصابات." في المقابل أعلن عن اعتراض ثلاثة قذائف صاروخية اطلقت من منطقة خانيونس في غزة.

