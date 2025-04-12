الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة أطلقها الحوثيون، واندلاع حرائق في ماعين في الأردن جراء سقوط شظايا

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الجمعة) أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض بنجاح طائرة بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية من جهة الشرق. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "لم يتم تفعيل التحذيرات بموجب السياسة المتبعة". في المقابل أصدر الجيش الأردني بيانا رسميا، أعلن فيه إن "طائرة مسيرة مجهولة " دخلت الأجواء الأردنية وسقطت في منطقة ماعين. "اندلعت حرائق جراء سقوط أجزاء من الطائرة المسيرة، دون وقوع إصابات." في المقابل أعلن عن اعتراض ثلاثة قذائف صاروخية اطلقت من منطقة خانيونس في غزة.

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وقال الجيش الأردني أيضا إن فرقا خاصة من الدفاع المدني والجيش أخمدت الحريق وفتحت تحقيقا. ودعا الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من موقع الحدث والإبلاغ عن أي جسم مشبوه، لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه، مع ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن مصدر أمني في البلاد، أن "الجهات المختصة استجابت بسرعة وتمت السيطرة على الحريق، ويقوم فريق من سلاح الهندسة الملكي بمعاينة الموقع والتحقيق في الحادث". وأعلن الحوثيون لاحقا مسؤوليتهم عن إطلاق الطائرة المسيرة، وقالوا إنهم نفذوا هجمات ضد "هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة يافا باستخدام طائرتين مسيرتين من نوع يافا".