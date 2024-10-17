تقرير: خطة إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني جاهزة

قال مسؤولون أميركيون، اليوم (الخميس)، إن خطة إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، جاهزة. وأضافت المصادر أنها تتوقع أن ترد إسرائيل قبل الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على إيران ستقتصر على الأضرار المادية التي لحقت بالأصول العسكرية أم أنها ستشمل أيضًا عنصرًا من عناصر الحرب السيبرانية، وفقًا لشبكة CNN.

وتزايد إحباط الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن نتنياهو بدا وكأنه يتجاهل نصائحه وتوصياته ويرفض علناً محاولاته لخفض التوترات في المنطقة. وقدر عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بشكل شخصي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يسعى إلى دعم دونالد ترامب في الأسابيع السابقة انتخابات نوفمبر/تشرين ثاني.