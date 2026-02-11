عراقجي يشن هجومًا شديداً على مريم أدلسون مع لقاء نتنياهو و ترامب

شن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، هجومًا لاذعًا على المليارديرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مريم أدلسون، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر. وقال عراقجي: "في كل مرة يروج متحدثها لادعاء دراماتيكي بشأن إيران، من المفيد أن نتساءل: من تخدم؟"

وأضاف: "حتى الرئيس الأمريكي اعترف أين تكمن ولاءاتها الأساسية. ففي مقالها الأخير، قبل ساعة فقط من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض، زعم إعلام أدلسون أن إيران خدعت ترامب. الحقيقة: لم تُنفذ أي إعدامات، ولم يُختتم أي إجراء قضائي، وتم العفو عن أكثر من 2000 سجين. قبل أن تصدقوا هذا السرد، فكروا من يستفيد ومن قد يقوم بالفعل بالخديعة."

وتعتبر مريم أدلسون من المقربين جدًا للرئيس الأمريكي ترامب، وقد لعبت دورًا مهمًا خلال جهود تحرير المختطفين الإسرائيليين في غزة، حيث كان لها تأثير على موقف ترامب. وهي من أكبر المتبرعين لحملاته، وعملت خلف الكواليس لضمان التزام الرئيس بالمهمة الإنسانية.

يذكر أن أدلسون، طبيبة ورائدة أعمال وأرملة الملياردير شلدون أدلسون، ولدت في تل أبيب وترعرعت في حيفا، وتركز أعمالها على علاج الإدمان، بالإضافة إلى إدارتها لإمبراطورية فنادق وكازينوهات لاس فيغاس التي بنتها مع زوجها الراحل.