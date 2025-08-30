الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام يعيدان جثمان رائد الفضاء المختطف إلى إسرائيل عيدان شتفي

قد يعجبك أيضًا -

أعادت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) المواطن المختطف عيدان شتفي إلى إسرائيل، حسبما أُفيد مساء اليوم السبت. واختُطف من مهرجان نوفا، حيث كان قد جاء لتوثيق حفلات أصدقائه. وُصف في البداية بأنه مختطف حي، ولكن في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، الذكرى السنوية الأولى للحرب، أُفيد بأنه قُتل ونُقلت جثته إلى قطاع غزة. أُعيد شتفي إلى إسرائيل في عملية نُفذت في وسط القطاع، والتي أُنقذ فيها أيضًا المواطن المختطف إيلان فايس من كيبوتس بئيري.

بعد أن عُرف أنه قُتل يوم الهجوم، تحدثت عنه عائلات المختطفين قائلةً: "نشارك عائلة شتفي حزنها العميق. كان عيدان مولعًا بالطبيعة والتصوير والحيوانات. كان شديد التعلق بالكلاب والحيوانات، وكان من المفترض أن يبدأ عامه الدراسي الثاني في الاستدامة والحكم في جامعة رايخمان. لطالما فكّر عيدان في الآخرين وضحّى بنفسه من أجلهم".

في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وصل عيدان إلى مهرجان نوفا باكرًا لتوثيق أصدقائه الذين كانوا يعزفون ويقدمون ورش عمل، لكن لم يكن لديهم وقت للدخول. عندما بدأ الهجوم، ساعد عيدان شابًا وفتاةً قابلهما لأول مرة في طريقهما إلى الموقع على الفرار، وهو خيارٌ أدى في النهاية إلى اختطافه.

ترك عيدان خلفه والديه إيلي وداليت، وثلاثة أشقاء، وشريكه ستاف، وفقًا للبيان. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "كان عيدان طالبًا موهوبًا في الاستدامة والحوكمة، ورجلًا شجاعًا. في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شارك في حفل النوبة، وعندما بدأ الهجوم ، بادر بالفرار وإنقاذ العديد من المشاركين في الحفل. وفي هذه العملية، قُتل واختطفت منظمة حماس جثته إلى غزة.

وفي السياق قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تمكن الجيش الإسرائيلي، بتوجيه مشترك من قيادة جهاز المخابرات والأمن، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من انتشال جثمان عيدان شاتفي. وقد أُتيحت العملية بفضل معلومات استخباراتية دقيقة. اختُطف المرحوم شاتفي من منطقة تل جاما، وقُتل على يد مسلحي حماس، بعد أن حاول الهرب وإنقاذ آخرين من مجموعة نووا في 7 أكتوبر/تشرين الأول. كان عمره 28 عامًا وقت وفاته. وبعد عملية تحديد الهوية التي أُجريت في المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، قام فريق المختطفين في قسم شؤون الأفراد بتسليم الرسالة إلى عائلته"وتابع"يشاطر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية حزن العائلات، وسيواصلون بذل قصارى جهدهم لإعادة جميع المختطفين".

أُعلن أمس أن قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أعادت إلى إسرائيل المختطف إيلان فايس من كيبوتس بئيري.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية الإنقاذ المعقدة نفّذتها قوات من القيادة الجنوبية بالتعاون مع المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك) والقوات الخاصة، وقد أُتيحت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من قيادة الخاطفين وشعبة الاستخبارات وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأكد الجيش الإسرائيليى على أنه "بعد عملية تحديد الهوية التي أُجريت في المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، أوصل فريق الخاطفين في شعبة الموارد البشرية الرسالة إلى عائلة وأهالي بئيري"