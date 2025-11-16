قرار أمريكي وشيك يهدد جماعة الإخوان المسلمين بما يشمل إخوان سوريا

يبحث خبراء قانونيون ودبلوماسيون في وزارة الخارجية الأميركية، بالتعاون مع المكتب القانوني للوزارة، قرارًا وشيكًا قد يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية على مستوى عالمي، وسط توقعات بتداعيات قانونية ومالية واسعة.

وذكر تقرير رأي اليوم أنه بحسب معطيات مسرّبة من واشنطن، فإن قرار التصنيف — في حال صدوره — قد يفتح الباب أمام إجراءات تحفظية وملاحقات مالية ضد أفراد ورجال أعمال ومؤسسات يُشتبه بعلاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان. وتشير المصادر إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد تعتمد قوائم موسعة تضم أسماء أشخاص وكيانات وشركات وجمعيات تعمل تحت أطر ترتبط بالإسلام السياسي.

وتتردد معلومات عن أن إحدى العواصم العربية، يُرجح أنها أبوظبي، زودت واشنطن بقوائم تفصيلية تتعلق بجهات مرتبطة بالإخوان. وقد انتقلت هذه القوائم إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية، حيث تخضع الآن للتدقيق القانوني والإجرائي.

ويتوقع أن يشمل أي قرار أميركي محتمل مؤسسات وكيانات إسلامية فاعلة في دول عربية مثل الكويت والأردن، إضافة إلى النسخة السورية من التنظيم، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع نطاق التصنيف ليشمل واجهات خيرية واقتصادية مرتبطة بالإخوان.

ويأتي التحرك الأميركي في سياق إقليمي اتخذت فيه العديد من الدول العربية — مثل السعودية والبحرين ومصر — إجراءات حظر وتضييق على جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2011.