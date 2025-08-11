مقتل مهندس على يد عناصر الأمن العام السوري.. فيديو مصور لإعدام ميداني داخل مستشفى في السويداء

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد أن المملكة ستستضيف اجتماعا مشتركا لبحث الأوضاع الأخيرة التي وقعت في سوريا بحضور أمريكي سوري أردني، وفي الشأن نفسه نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان فيديو أثار ضجة في سوريا بعد توثيق عملية إعدام ميداني بالرصاص داخل مستشفى السويداء الوطني ويظهر عشرات الأشخاص يرتدون زي المستشفى ويظهرون وهم جاثمين على ركبهم قبل أن يتم سحب أحدهم بعنف والإعتداء عليه وإعدامه بالرصاص مباشرة دون تحديد هويته.

الصحافي من الجولان عطا فرحات علق على فيديو الإعدام وقال :" الفيديو المنشور هو واحد من آلاف الفيديوهات التي يتم تفريغها، والشاب الذي قتل على يد قوات الأمن العام هو المهندس محمد بحصاص والذي كان يتطوع في المستشفى ويعمل مع الممرضين، وأظهر الفيديو أنه قتل بدون سبب، فقط لترهيب المتواجدين ، في حين أظهرت فيديوهات لاحقة أظهرت عددا القتلى أخرجوا من المستشفى الوطني وكانوا جميعا من الكادر الطبي وقتلوا بدون سبب، عملية تفريغ الفيديو ليست لها علاقة بالمؤتمر في الاردن، فلا زالت 36 قرية، أبنائها غير قادرين على العودة اليها، ويطالب أبنائها بالعودة لدفن جثامين أعزائهم التي لا زالت ملقاة على الطرقات ولم يتمكنوا من دفنها، حيث أن الأمن العام يمنعهم من القيام بذلك، هذه القرى محاصرة ويمنع أبناء السويداء العودة اليها، لذلك فإن اثارة هذه الفيديوهات هو بهدف التذكير بقضية عودة أهالي هذه القرى الى منازلهم في 36 قرية "

من جانب آخر علق الصحافي فرحات على الاجتماع في الأردن وقال :" يأتي هذا بعد الأحداث في السويداء والحصار الذي لا زال مفروضا حاليا، ويبدو أن الحكومة السورية الحالية تريد أن تنزل عن الشجرة وتخرج من العملية بعد أن شعرت بحجم الجرائم التي ارتكبت وحجم الفضائح التي خرجت من السويداء لذلك يأتي هذا المؤتمر من أجل ايجاد حل سياسي لموضوع السويداء والجنوب السوري باكمله، السويداء ستكون المحور الأساسي الذي سيتم بحثه، كما سيتم مناقشة الوضع الذي سيكون لاحقا في السويداء، ما قبل اقتحام السويداء لن يكون نفسه لما بعد ذلك، حتى الآن يرفض أبناء السويداء حكومة الشرع ويرفضون التعاون مع حكومة قامت بقتل أبنائه وبناته، هناك اشكالية كبيرة، لكن المجتمع الدولي يبذل جهودا وخصوصا انه يمكن أن يكون اجتماع آخر الخميس، كما أن هناك وزراء خارجية عرب دخلوا الى خط هذه الجهود مع الخارجية التركية. وهناك مساع ومحاولات لحضور الشيخ حكمت الهجري الى جانب قيادات دينية في جبل العرب الاجتماع"