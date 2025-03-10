محلل سوري :"فلول الأسد بالاتفاق مع قسد والحشد الشعبي وحزب الله حرضت على قتل عناصر الأمن السوري"

صرح الكاتب والمحلل السياسي السوري ربيع الشعار خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبة أنل "فلول الأسد بالاتفاق مع قسد والحشد الشعبي وحزب الله وبعض الجهات من إسرائيل حرضوا على قتل 20 من عناصر الأمن السوري وإحراقهم"

وقال إن ما حدث في الساحل السوري هو رد "على جريمة ارتكبتها فلول الأسد" وإن "الانتهاكات هي محط إدانة من كل الشعب السوري ويجري التحقيق بها من قبل لجنة تحقيق خاصة". لمتابعة مداخلة الشعار يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق

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