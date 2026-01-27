صدمة مقتل المحامية زينة المجالي تؤدي لإطلاق حملة "سلموهم لنحميهم" البرلمانية في الأردن

أثارت جريمة مقتل المحامية الشابة زينة المجالي على يد شقيقها، الذي وُصف عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنه مدمن مخدرات، ردود فعل واسعة في الأردن، سواء على مستوى الرأي العام أو تحت قبة البرلمان.

وفي هذا الإطار، أطلق النائب الدكتور حسين العموش، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، دعوة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين، لإطلاق حملة وطنية تحت شعار “سلموهم لنحميهم”، تهدف إلى تغيير أسلوب التعامل مع متعاطي ومدمني المخدرات.

وأشار العموش إلى أن المبادرة تدعو الأهالي وذوي المدمنين إلى تسليم أبنائهم طواعية للجهات المختصة للعلاج وإعادة التأهيل، بدلاً من التعامل معهم كمجرمين أو التستر عليهم خوفاً من العقوبة أو الفضائح الاجتماعية. وأضاف أن هذا الأسلوب الوقائي يُعد السبيل الأنجع لحماية الأبرياء ومنع الانزلاق نحو الجريمة، وضمان إعادة دمج المدمنين في المجتمع بطريقة آمنة.

وأكد العموش أن المبادرة جاءت بعد الصدمة العارمة التي أحدثها مقتل زينة المجالي، والتي هزت الرأي العام الأردني على نطاق واسع وأثارت موجة غضب واستياء بين المواطنين بعد مقتلها وهي تحاول حماية والديها من شقيقها المدمن. وأوضح أن الجريمة كشفت عن الأبعاد الكارثية لتفشي المخدرات داخل المجتمع الأردني، مؤكداً أن الإهمال في التعامل مع المدمنين قد يؤدي إلى جرائم مأساوية تطال الأبرياء وأفراد العائلة. واعتبر العموش أن هذه الصدمة يجب أن تتحول إلى حافز وطني لتغيير السياسات، وتعزيز جهود الوقاية والعلاج، بما يضمن الحد من الانزلاق نحو العنف والجريمة وحماية المجتمع بشكل شامل.

وأضاف النائب أن تفشي آفة المخدرات بات يشكل قنبلة موقوتة وتهديداً وجودياً للأمن المجتمعي وسلامة أبنائه، مشدداً على أن التعامل المبكر مع المدمنين والوقاية هي الخطوات الأساسية لمنع وقوع مآسي مماثلة في المستقبل.