السلطات السورية تحتجز 350 مواطنا من أبناء السويداء وترفض مغادرتهم الى فنزويلا

تحتجز السلطات السورية 350 مواطنا سوريا من أبناء السويداء يحملون الجنسية الفنزويلية في مطار دمشق منذ الأربعاء، فنزويلا أرسلت طائرة خاصة لنقلهم وإجلائهم من سوريا، لكن حكومة الشرع ترفض نقلهم.

الصحافي عطا فرحات من الجولان يقدم لنا معلومات عن القضية :" حكومة الشرع ترفض أن تقلهم الطائرة الفنزويلية ، وحتى أن جزءا من أمن المطار طلب مبالغ مالية عالية منهم شريطة أن يسمح لهم مغادرة المطار، ولا زالوا محتجزين في المطار منذ يوم الأربعاء".

وفي سياق متصل تحدث عطا عن تعيين اللجنة القانونية في السويداء قامت بتعيين "قادة عسكريين ومدنيين بعد إقالة الموظفين الذين عينهم الشرع"، وشدد على أن أهالي السويداء لايريدون الانفصال عن سوريا بل "يريدون إدارة شؤونهم بأنفسهم بعد معاناتهم من إهمال حكومة الشرع لقضاياهم اليومية".