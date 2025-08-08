السلطات السورية تحتجز 350 مواطنا من أبناء السويداء وترفض مغادرتهم الى فنزويلا

يحمل هؤلاء المواطنين الجنسية الفنزويلية والحكومة الفنزويلية أرسلت لهم طائرة حتى تقلهم

يرفع السوريون لافتات أثناء تظاهرهم في ساحة الكرامة المركزية في مدينة السويداء الجنوبية في 25 فبراير 2025،SHADI AL DUBAISI / AFP

تحتجز السلطات السورية 350 مواطنا سوريا من أبناء السويداء يحملون الجنسية الفنزويلية في مطار دمشق منذ الأربعاء، فنزويلا أرسلت طائرة خاصة لنقلهم وإجلائهم من سوريا، لكن حكومة الشرع ترفض نقلهم.

350 مواطن من أبناء السويداء ويحملون الجنسية الفنزويلية محتجزين من الأمس في مطار دمشق

الصحافي عطا فرحات من الجولان يقدم لنا معلومات عن القضية :" حكومة الشرع ترفض أن تقلهم الطائرة الفنزويلية ، وحتى أن جزءا من أمن المطار طلب مبالغ مالية عالية منهم شريطة أن يسمح لهم مغادرة المطار، ولا زالوا محتجزين في المطار منذ يوم الأربعاء".

وفي سياق متصل تحدث عطا عن تعيين اللجنة القانونية في السويداء قامت بتعيين "قادة عسكريين ومدنيين بعد إقالة الموظفين الذين عينهم الشرع"، وشدد على أن أهالي السويداء لايريدون الانفصال عن سوريا بل "يريدون إدارة شؤونهم بأنفسهم بعد معاناتهم من إهمال حكومة الشرع لقضاياهم اليومية".

