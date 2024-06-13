غانتس: "إسرائيل تعتقد أنها تعرف مصير عائلة بيباس المحتجزة في غزة"

أشار زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، إلى أن "إسرائيل على علم بمصير عائلة بيباس، المحتجزة في غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الألأول المنصرم"، جاء ذلك في مقابلة مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، حيث رد غانتس بالإيجاب عندما سئل عما إذا كانت إسرائيل تعرف مصير شيري وياردين وأريئيل وكفير بيباس، رغم أنه امتنع عن تقديم تفاصيل محددة في الوقت الحالي. وقال غانتس: “أعتقد نعم”، مضيفًا أنه سيتم إبلاغ الجمهور بمصيرهم “عندما تؤتي الأمور ثمارها”.

ونم اختطاف عائلة بيباس المكونة من كفير البالغ من العمر 9 أشهر، وأرييل البالغ من العمر 4 أعوام، والأم شيري البالغة من العمر 32 عامًا، والأب ياردين البالغ من العمر 34 عامًا، من كيبوتس نير عوز خلال هجوم 7 أكتوبر.

ويينمز الطفل كفير بكونه أصغر رهينة تم أسره في هجمات 7 أكتوبر. ومن المؤسف أنه تم العثور على والدي شيري، اللذين كانا يقيمان أيضًا في الكيبوتس، مقتولين في أعقاب ذلك.

وكان هناك قلق كبير وحملة منسقة من أجل إطلاق سراح الأسرة. وأفاد الجيش الإسرائيلي أن "حماس نقلت العائلة إلى جماعة مسيلحة فلسطينية أخرى داخل غزة". ولم تنجح المحاولات لتأمين إطلاق سراحهم خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث ادعت حماس في وقت لاحق أن الأسرة قُتلت في غارة جوية إسرائيلية في خان يونس.

في 19 فبراير/شباط المنصرم، قدم الجيش الإسرائيلي لأقارب عائلة بيباس مقطع فيديو يظهر شيري وأطفالها على قيد الحياة بعد عدة أيام من اختطافهم، ويبدو أنه تم تصويره في جنوب غزة.

وهناك تكهنات بأن عائلة بيباس قد تكون محتجزة بالقرب من زعيم حماس يحيى السنوار، ومن المحتمل أن يتم استخدامها كدروع بشرية ضد أي جهود إسرائيلية للقبض عليه أو قتله في الأنفاق تحت غزة.