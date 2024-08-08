"محاكاة سيناريو هجوم أكبر من السابع أكتوبر" :التدريب السري في قاعدة شورا العسكرية الإسرائيلية

نشر أول: أفادت مراسلة الشرطة في القناة العبرية لي عياش مساء الأربعاء خلال النشرة المركزية عن تدريب سري أجري في القاعدة العسكرية "شورا"قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل، وقاعدتين أخريتين، والذي يحاكي حدث متطرف من هجوم السابع من أكتوبر.

Yossi Aloni/Flash90

ووفقا للمراسلة لي عياش :"هذا التدريب ينفذ بهدوء ويحاكي سيناريو متطرف لهجوم يشبه السابع من أكتوبر وحتى أكبر منه، والتشديد هنا على استيعاب عدد أكبر من الجثامين، هذا التدريب يجري بصورة متوازية في قاعدة "شورا" العسكرية وقاعدة "تسيبوريت" وقاعدة "الجبهة الداخلية".

وتابعت "على حد علمي يشارك في التدريب في الشمال رئيس مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي ، وفي معسكر’شورا’ يشارك بالتدريب رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إضافة الى مشاركة زاكا ونجمة داوود الحمراء ووزارة الداخلية في التدريب العسكري".

وذكرت عياش أن قضية استيعاب الجثامين كان من المشاكل الكبيرة التي برزت بعد هجوم السابع من أكتوبر وإن أحد أسباب ذلك تعود لعدم وجود "تزامن تدفق المعلومات بين الجهات المختلفة، فكل جهة جهزت قائمة خاصة بها، الأمر الذي خلق فوضى كبيرة وأثر على تحديد هوية الضحية بالوقت الفعلي، لذلك في إطار استخلاص الدروس والعبر من الوضع يتم العمل على إقامة نظام مشترك لهذه الجهات".

التدريب الذي أجري الأربعاء كبير جدا في ثلاثة قواعد عسكرية مختلفة ويهدف الى استخلاص العبر والعمل بالصورة المناسبة. وذكر تعقيب المتحدث بالجيش الإسرائيلي، "أن التدريب تم التخطيط له في إطار خطة التدريبات لعام 2024 وضم كافة الهيئات التي تعمل سوية في حالة الطوارئ".