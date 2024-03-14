لقاء رفيع المستوى بين السعودية وسوريا: وزير الخارجية السوري يزور الرياض

في خطوة لافتة تعكس تقارباً في العلاقات، وصل فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس، حيث التقى بنظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الحوار بين البلدين، حسبما أوردت وكالتا الأنباء الرسميتان في السعودية وسوريا.

خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية بالرياض، تم استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل دفع وتعزيز هذه العلاقات، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وكان وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قد استقبل المقداد في وقت سابق من اليوم، مما يدل على أهمية الزيارة. يذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى للمقداد إلى السعودية، حيث قام بزيارة عمل في إبريل 2023، تعد الأولى لوزير خارجية سوري للمملكة منذ العام 2011، مما يعكس تطوراً ملموساً في العلاقات بين البلدين.