قانون الإعفاء من التجنيد: نتنياهو يدعو إلى 30 يوما إضافية من أجل التوصل إلى تسوية

أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل أمرا مؤقتا، مساء اليوم الخميس، بتعليق تحويل الأموال العامة إلى المعاهد الدينية التي لا يلتحق طلابها بصفوف الجيش. ومن المفترض أن يدخل هذا حيز التنفيذ، الأحد الوشيك.

إذا لم يتم إقرار قانون إعفاء جديد بحلول الأول من أبريل/نيسان الوشيك، فسيضطر الشباب المتشدد دينيا إلى التجنيد بعد هذا التاريخ.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 30 يوما إضافية من المحكمة العليا للتوصل إلى حل وسط بشأن قانون من المرجح أن يجد تأييدا في نظر الأحزاب المختلفة في الإئتلاف. وإذا كان قد تم "إحراز تقدم كبير" في هذا الاتجاه، بحسب نتنياهو، فلا تزال هناك خلافات عديدة بين الأحزاب المتشددة - التي تدفع من أجل تجديد القانون - والأحزاب الصهيونية الدينية وكذلك حزب بيني غانتس، الذي هدد بترك الحكومة إذا استمر إعفاء طلاب المدارس التلمودية من الخدمة العسكرية.

التوترات الخاصة المحيطة بتجديد قانون الإعفاء يمكن تفسيرها بسياق الحرب، مما يعني تمديد مدة الخدمة النظامية وأن جنود الاحتياط قد يضطرون إلى خدمة فترات احتياطية أطول في المستقبل القريب. ولذلك فإن أولئك الذين يؤيدون قيام الشباب اليهود المتشددين دينيا بالخدمة العسكرية أو الوطنية يطالبون بتقاسم العبء الأمني ​​الثقيل المتزايد في البلاد بشكل عادل بين جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك طلاب المدارس الدينية.