المسؤول عن الجريمة في المجتمع العربي في الشرطة يستقيل

موجة الاستقالات في قيادة الشرطة مستمرة: أبلغ المفتش يورام صوفر، المسؤول عن الجريمة في المجتمع العربي، مفوض الشرطة داني ليفي صباح اليوم (الثلاثاء) عن استقالته وتقاعده، بعد 40 عامًا من الخدمة.

صوفر كان من أبرز المرشحين لمنصب المفوض، لكنه وجد نفسه أيضاً خارجاً ولم يكن ضمن جولة التعيينات، ومع جولة التعيينات حصل على عرض للذهاب إلى الدراسة على حساب الشرطة، لكنه اليوم كما أعلن اليوم عن رفض العرض وتقاعده.

كما ذكرنا، هذا تقاعد آخر بعد أن أعلن المشرف كوريش بارنور، مسؤول كلية الشرطة، تقاعده الشهر الماضي. أعلن برونر اعلن تقاعده قبل جولة التعيينات. تجدر الإشارة إلى أن برنور أدار في منصبه السابق التحقيقات في القضايا المرفوعة ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.