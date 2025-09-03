إحباط محاولة لاغتيال ايتمار بن غفير باستخدام مسيرة

قد يعجبك أيضًا -

في عملية مشتركة لجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، أُلقي القبض خلال الأسابيع الأخيرة على خلية تابعة لحماس من منطقة الخليل. ويُشتبه في أنهم كانوا يعملون تحت قيادة حماس في تركيا، بهدف تنفيذ عملية اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما سُمح بالنشر اليوم (الأربعاء).

كشف تحقيق الشاباك مع المشتبه بهم أنهم، في إطار نشاطهم، اشتروا عدة طائرات مسيرة، وكانوا يعتزمون زرع متفجرات عليها واستخدامها في تنفيذ الهجوم. وقد صودرت الطائرات المسيرة أثناء اعتقالهم. ولا يزال التحقيق معهم جاريًا.

وجاء في بيان الشاباك: "جهاز الأمن العام سيواصل العمل من أجل إحباط كل محاولة من عناصر حماس لدفع أنشطة عدائية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة للعدالة".