إسرائيل تعلن مقتل علي لاريجاني وقائد الباسيج والعاجوري بضربات في طهران

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، مقتل علي لاريجاني، أحد أبرز الشخصيات في النظام الإيراني، وذلك في إطار سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع حساسة داخل إيران. ويُعتبر لاريجاني، وفق مصادر إسرائيلية، من أهم صناع القرار في طهران بعد مقتل المرشد الأعلى في الأيام الأولى من التصعيد العسكري.

وبحسب المعطيات، شملت الضربات والاستهدافات أيضاً مقتل قائد قوات "الباسيج" غلام رضا سليماني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، فيما تشير التقديرات إلى اغتيال أكرم العجوري، رئيس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خلال هجوم منفصل.

من جهته، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش يواصل عملياته "بقوة" ضد أهداف مرتبطة بالحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية، مشيراً إلى تحقيق "إنجازات عملياتية ذات تأثير مباشر على مسار المعركة". وأضاف أن الضربات استهدفت أيضاً عناصر مرتبطة بنشاطات من غزة والضفة الغربية كانوا يختبئون في طهران.

وأوضح كاتس أن هذه العمليات تأتي ضمن توجيهات بمواصلة استهداف قيادات النظام الإيراني، مؤكداً أن الهدف هو إضعاف بنية القيادة والسيطرة داخل إيران.

ويُعتبر لاريجاني، البالغ من العمر 67 عاماً، من أبرز الشخصيات السياسية والأمنية في إيران، حيث شغل مناصب رفيعة، بينها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وكان يُنظر إليه كأحد المقربين من القيادة العليا والمسؤولين عن إدارة ملفات استراتيجية، خاصة في مجالي الأمن والسياسة الخارجية.