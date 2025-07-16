مسؤول إسرائيلي :"الولايات المتحدة منخرطة بجهود التوصل لتهدئة في سوريا"

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صرح مسؤول سياسي اليوم (الأربعاء) بأن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودًا لتهدئة الوضع مع سوريا، وأن جهات أخرى شاركت في هذه الجهود.

وأضاف المسؤول السياسي أن الإدارة الأمريكية لعبت دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا في محادثات لتعزيز العلاقات بين البلدين مؤخرًا. وفي حديثه للصحفيين، قال المصدر السياسي: "الطرف الآخر يعلم تمامًا ما هي توقعاتنا، وآمل أن يستعيد صوابه في الوقت المناسب".

وأضاف: "من المحتمل أن الشرعية التي اكتسبها النظام قد شوّهت تقييمه للواقع. من الأفضل له أن يستعيد صوابه".

وأشار المسؤول السياسي إلى أن السلوك الإسرائيلي سيتأثر بما يحدث في جنوب سوريا، وبجهود النظام لمنع المساس بالدروز. وردًا على سؤال حول ما إذا كان التطبيع مع سوريا لا يزال مطروحًا، وما إذا كان إسقاط نظام الرئيس أحمد الشرع مطروحًا، أجاب المصدر: "أنا لا أؤيد التهديدات".

فيما يتعلق بحرب غزة، قدّر المسؤول السياسي نجاح صفقة إطلاق سراح الرهائن مع حماس. وقال: "من المرجح أن نتوصل إلى صفقة أكثر من ألا نتوصل إليها، لكن المفاوضات مع حماس ليست سهلة، وليست بسيطة، وليست قصيرة".