ما هي السيناريوهات المتوقعة لزيارة الرئيس الفلسطيني إلى غزة؟

بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من على منصة البرلمان التركي الخميس نيته زيارة غزة مع قادة فلسطينيين، بدأت وسائل إعلامية بالاهتمام بهذه الزيارة وتوقيتها وهدفها، وذكرت صحيفة "رأي اليوم" الصادرة في لندن إنه وفقا للمعلومات المتوفرة فإن زيارة أبو مازن لغزة لن تكون قريبة، كون الأمر يحتاج للكثير من المباحثات والتنسيق بين فتح وحماس التي تسيطر على القطاع.

ويبقى التساؤل الأكبر هل ستسمح إسرائيل للرئيس الفلسطيني بدخول غزة من خلال المعابر المغلقة حاليا، أم تكون الزيارة عن طريق مصر، ومعبر رفح والذي يخضع حاليا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ووفقا للسيناريوهات المتوقعه فإن الزيارة لن تكون خلال الأيام المقبلة، "لأن الأمر معقد للغاية وبحاجة لدراسات أمنية وسياسية معمقة ومعقدة جدا، خصوصا إن اتخذت إسرائيل خطوات تصعيدية تكون بها حياة الرئيس الفلسطيني بخطر".

في حين وضعت جهات أخرى سيناريو بأن "زيارة عباس لغزة لن تجري بالمطلق وأن ما صرح به الرئيس الفلسطيني في تركيا كان ورقة تهديد لإسرائيل لا أكثر من ذلك، وهناك الكثير من العقبات والعراقيل التي تمنعه، والأمر الذي زاد الوضع تعقيدا بمدى نجاح الزيارة هو طلب الرئيس الفلسطيني من مجلس الأمن تسهيلها".

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على قرار الرئيس الفلسطيني المفاجئ بزيارة غزة وهو الأول منذ 18 عاما من سيطرة حماس على القطاع.

وجدد عباس في كلمته أمام البرلمان التركي في أنقرة الخميس الماضي، التأكيد أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها الأبدية القدس". وطالب قادة دول العالم والأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في الزيارة الى غزة وتأمين وصوله اليها.