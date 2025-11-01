وزير الخارجية الألماني: وجود قواتنا في لبنان استثمار في استقرار المنطقة

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول أن بلاده ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل تمديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لما بعد نهاية عام 2026، مؤكداً أن "استقرار المنطقة شرط أساسي لأمن ألمانيا وأوروبا".

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارته لفرقاطة "زاكسن-أنهالت" التابعة للبحرية الألمانية، المشاركة في مهمة المراقبة البحرية للأمم المتحدة قبالة السواحل اللبنانية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في أغسطس\آب الماضي تمديد مهمة اليونيفيل حتى نهاية 2026، تمهيداً لتفكيكها لاحقاً بناءً على طلب إسرائيلي، بعدما اعتبرت إسرائيل أن القوة الأممية فشلت في منع حزب الله من تعزيز قدراته العسكرية على الحدود اللبنانية.

لكن برلين تسعى اليوم إلى إبقاء القوة الأممية بعد الموعد المحدد، إذ يرى الوزير وادفول أن "الأزمات الإنسانية وتدفقات اللاجئين تجعل من وجود القوات الدولية استثماراً ضرورياً في استقرار المنطقة".

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدت الحكومة اللبنانية رغبتها في استمرار المشاركة الدولية، ودعت إلى دور أوروبي أكبر، خصوصاً من ألمانيا، لدعم الاستقرار جنوب البلاد.

ويشارك حالياً نحو 200 جندي ألماني ضمن مهمة اليونيفيل، معظمهم في عمليات الدورية البحرية، من أصل 300 جندي مسموح لألمانيا بإرسالهم بموجب تفويض البوندستاغ.

واختتم وزير الخارجية الألماني جولته الإقليمية التي شملت سوريا ولبنان، حيث أعرب في دمشق عن شكوكه بشأن إمكانية عودة اللاجئين السوريين في ظل استمرار آثار الحرب الأهلية، قبل أن يتوجه اليوم إلى إسرائيل في ختام زيارته.