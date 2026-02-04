الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي في حماس بلال أبو عاصي "ردا على الخرق الليلة الماضية"

شنّ الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك، اليوم الأربعاء، عملية استهدفت بلال أبو عاصي، قائد إحدى سرايا النخبة التابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

و يقول بيان الجيش الإسرائيلي أن "أبو عاصي كان متورطًا في اقتحام كيبوتس نير عوز خلال هجمات السابع من أكتوبر الدموية، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، كما شارك في احتجاز جثامين بعض الضحايا وقاد عمليات مسلحة ضد قوات الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعقب على التقارير الفلسطينية بإصابة مدنيين خلال الهجوم ويشير إلى أن:"العملية أدت إلى إصابة بعض المدنيين، بينهم عنصر طبي، مؤكدًا أن جميع الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار اتُخذت، بما في ذلك الاعتماد على المراقبات واستخدام أسلحة دقيقة لتقليل المخاطر على المدنيين".

ويؤكد بيان الجيش الإسرائيلي والشاباك أن "العملية تأتي ردًا على الخرق الذي وقع الليلة الماضية شمال قطاع غزة، وأن القوات ستواصل التحرك ضد أي محاولات لتنفيذ عمليات مسلحة، مع الحرص على حماية المدنيين قدر الإمكان.