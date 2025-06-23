قصف صاروخي يستهدف موقع عسكري أمريكي شمال شرقي سوريا

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية أسقطت هدفا جويا، يرجح أنه صاروخ اقترب من قاعدة قسرك الواقعة شمال غرب الحسكة ضمن مناطق شمال شرق سوريا.

وفي أعقاب إسقاط الصاروخ، أطلقت القوات الأمريكية قنابل مضيئة في أجواء المنطقة، وحلقت طائرة حربية تابعة للقوات الأمريكية في أجواء المنطقة وبدأت عملية تمشيط موسعة للكشف عن مصدر الصاروخ وتحديد ملابسات الحادث.

وتحدث المرصد في بيان سابق عن أن القوات الأمريكية، أعادت انتشار وحداتها، وعززت تحصيناتها في قواعدها العسكرية بريف الحسكة، تحسبا لاحتمال تعرضها لهجمات بصواريخ أو مسيرات إيرانية، في ظل العملية العسكرية المتواصلة بين ايران وإسرائيل.