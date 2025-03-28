يسرائيل كاتس: "وعدنا سكان الجليل بالسلام والأمن وسنفعل ذلك، وعلى لبنان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإلا سنقوم نحن بذلك"

وفي أعقاب الغارة الإسرائيلية على مبنى وصفته إسرائيل بـ"الإرهابي" في بيروت، حذر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "مع كل محاولة هجوم على مجتمعات الجليل، فإن أسطح المنازل في حي الضاحية في بيروت سوف تهتز".

وأكد كاتس على أنه "كما قلت، ينطبق نفس المعاملة على كريات شمونة وبيروت. إذا لم يكن هناك هدوء في كريات شمونة ومنطقة الجليل، فلن يكون هناك هدوء في بيروت".

ووجّه الوزير رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية: "إذا لم تطبقوا اتفاق وقف إطلاق النار، فسننفذه بأنفسنا. لقد وعدنا أهالي الجليل بالهدوء والأمن، وهذا ما سيحدث".