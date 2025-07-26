"ضحايا تمييز ديني؟": باريس تطالب شركة "فويلينغ" بـ"توضيحات" بعد نزول خمسين مراهقًا من اليهود الفرنسيين من طائرة

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بعد ثلاثة أيام من الحادثة، اتصل وزير الخارجية جان نويل بارو بالرئيس التنفيذي لشركة فيولينغ طالبًا "توضيحات" في أعقاب نزول نحو خمسين مراهقًا من اليهود الفرنسيين من طائرة متجهة إلى إسبانيا في مطار أورلي، الأربعاء المنصرم. وفي بيان، صرّح مكتب وزير الخارجية بأنه يريد تحديد ما إذا كان هؤلاء المواطنون ضحايا تمييز ديني، مما أثار جدلًا محتدمًا.

وندّد منظم "نادي كينيريت" بالهجوم التمييزي، مؤكدًا على أن "القاسم المشترك الوحيد بين المجموعة هو ظهورهم الديني: فبعضهم كان يرتدي الكيباه أو رموزًا مثل نجمة داوود". وقُدّمت شكوى ضد شركة الطيران. وردّت فيولينغ والسلطات الإسبانية بأن نزول المجموعة جاء بسبب اضطرابات خطيرة على متن الطائرة، وهي رواية نفاها المنظم.

ويجري تحقيق في خرق للسلامة الجوية، ويخضع مشرف المخيم لإجراءات قانونية. أجّجت هذه الحادثة التوترات المتعلقة بالتمييز الديني، في حين لا تزال وزارة الخارجية الفرنسية (كي دورسيه) يقظةً لضمان حقوق المواطنين الفرنسيين في الخارج. ومن المتوقع صدور ردّ واضح من شركة فيولينغ خلال الأيام المقبلة.