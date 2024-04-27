تقرير: لهذا السبب تتجنب سوريا التدخل في الصراع بين إسرائيل وايران

تمتنع سوريا حتى الآن عن التدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة أمام إسرائيل رغم تعاونها مع ايران. وذكرت الوكالة الفرنسية نقلا عن ديبلوماسي غربي قوله إن إسرائيل حذرت الحكومة السورية بأنه لو وجهت قواتها ضد إسرائيل ستعمل على إسقاط النظام السوري.

ووفقا للديبلوماسي الغربي، النظام السوري لا يدعم حماس وحتى أنه يخشى من أن انتصار الإخوان المسلمين سيعزز جهات في سوريا تعارض النظام السوري، وقال مسؤول آخر إن روسيا ودولة الإمارات العربية توجهت الى الرئيس الأسد وطلبوا منه الابتعاد عن الصراع بين إيران وإسرائيل.

وفي سياق متصل، اجتمع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإيراني محد رضا أشتياني وقال له إن الكرملين عبر عن استعداده تعميق التعاون العسكري بين البلدين. ووفقا لصحيفة "ريا نوفستي" أضاف شويغو وقال إن الاتصالات بين البلدين تحولت إلى عميقة أكثر. وشكر أشتياني شويغو على دعم الكرملين بعد الهجوم على القنصلية في دمشق وعلى موقف موسكو المتوازن بشأن الرد الإيراني على إسرائيل.