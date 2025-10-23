ترامب يحذر إسرائيل: "ضم الضفة الغربية لن يحصل – وإلا ستفقد دعم أمريكا"

كما أشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى أن :"التصويت كان غريبا وإنه شعر بالإهانة لذلك"

جلسة خاصة تكريما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.Yonatan Sindel/Flash90

أثار التصويت التمهيدي الذي جرى أمس في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون تطبيق السيادة في الضفة الغربية موجة من الردود الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة. وقد قدم المقترح رئيس حزب نوعم آفي معوز، وصوّت لصالحه 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24 عضوًا.

حزب نتنياهو.. تمرير قانون فرض السيادة على الضفة يضر بعلاقتنا مع أمريكا

وعلى ضوء ذلك حذر الرئيس الأمريكي إسرائيل وشدد دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" على أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مؤكدًا:"لقد قطعت وعدًا للدول العربية، ولا يمكن القيام بذلك الآن. إذا حصل هذا الضم، ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة".

المواقف الأمريكية تشير بوضوح إلى أن أي خطوة لضم الضفة الغربية في الوقت الحالي قد تؤدي إلى فقدان الدعم الأمريكي لإسرائيل، ما يعكس التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن بشأن ملف السيادة.

وقبل مغادرته إسرائيل، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي ڤانس بأن التصويت كان "غريبًا"، وأضاف:"لو كان مجرد مناورة سياسية، لكان مناورة غبية وأنا أشعر بالإهانة لذلك. لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ولم نكن راضين عن هذا التصويت".

