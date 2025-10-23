ترامب يحذر إسرائيل: "ضم الضفة الغربية لن يحصل – وإلا ستفقد دعم أمريكا"

أثار التصويت التمهيدي الذي جرى أمس في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون تطبيق السيادة في الضفة الغربية موجة من الردود الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة. وقد قدم المقترح رئيس حزب نوعم آفي معوز، وصوّت لصالحه 25 عضو كنيست مقابل معارضة 24 عضوًا.

وعلى ضوء ذلك حذر الرئيس الأمريكي إسرائيل وشدد دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" على أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مؤكدًا:"لقد قطعت وعدًا للدول العربية، ولا يمكن القيام بذلك الآن. إذا حصل هذا الضم، ستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة".

المواقف الأمريكية تشير بوضوح إلى أن أي خطوة لضم الضفة الغربية في الوقت الحالي قد تؤدي إلى فقدان الدعم الأمريكي لإسرائيل، ما يعكس التوتر بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن بشأن ملف السيادة.

وقبل مغادرته إسرائيل، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي ڤانس بأن التصويت كان "غريبًا"، وأضاف:"لو كان مجرد مناورة سياسية، لكان مناورة غبية وأنا أشعر بالإهانة لذلك. لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ولم نكن راضين عن هذا التصويت".