وزير الأمن الإسرائيلي يحدد مبادئ قانون التجنيد لليهود المتشددين"الحريديم"

قدم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تفاصيل مبادئ قانون الخدمة العسكرية التي قدمها للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست. وقال كاتس إن "مبادئ قانون التجنيد الذي عرضته على لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست ترتكز على أساسين أساسيين"، وتابع "تحديد أهداف للخدمة العسكرية ذات المغزى للمجتمع الأرثوذكسي المتشدد في الجيش الإسرائيلي - بما في ذلك فرض عقوبات واضحة في حالة الفشل في تحقيق أهداف التجنيد".

https://x.com/i/web/status/1900952088403997044