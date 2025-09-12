الرئيس السوري: "نحن في طور مفاوضات ونقاش حول موضوع الاتفاق الأمني مع إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الجمعة، إن "إسرئيل أرادت سوريا ميداناً للصراع مع الإيرانيين وتصفية الحسابات، مضيفاً أنه كان لدى تل أبيب مخططا لتقسيم سوريا",تابع"تحدث الرئيس السوري عن أن بعض سياسات إسرائيل تدل على أنها حزنت على سقوط النظام السابق"، واضاف" "دمشق تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم"، مشيرا إلى أنه "يتم التفاوض على اتفاق أمني يعيد إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأكد الشرع على أن "سوريا لا تقبل القسمة، وأن السويداء جزء أصيل من البلاد"وأضاف "قسد لا تمثل كل المكون الكردي"، مبيناً أن مصلحة شمال شرق سوريا والسويداء مع دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استقبل الشرع، وعقيلته لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق، قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا توماس باراك. وبحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.