غالانت يدعو إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من ممر فيلادلفيا والتوصل إلى اتفاق سريع

قدم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وثيقة "مهمة" إلى مجلس الوزراء الأمني(الكابنيت)، يطالب فيها بوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الرهائن. وتسلط هذه الوثيقة، التي تمثل موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الضوء على العواقب الكارثية المحتملة على إسرائيل إذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وبحسب تقارير القناة الإسرائيلية(12)، فإن وثيقة غالانت تصف إسرائيل بأنها تقف عند "مفترق طرق استراتيجي". ويؤكد أن "قبول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن ووضع اللمسات النهائية عليه لن يسمح بعودة الرهائن فحسب، بل سيمهد الطريق أيضًا لترتيب دبلوماسي لتخفيف التوترات مع حزب الله على الحدود الشمالية ومنع نشوب حرب إقليمية. بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد ذلك من فرص تخلي إيران عن خططها الانتقامية بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي".

وفي السياق حذر غالانت من "المخاطر التي قد ينطوي عليها فشل إسرائيل في التوصل إلى اتفاق. وفي هذا السيناريو، لن يظل الرهائن في الأسر فحسب، بل إن البلاد سوف تواجه خطراً وشيكاً يتمثل في التدهور إلى حرب متعددة الجبهات".

وفي هذه الأثناء، تستمر المفاوضات. وكان فريق مفاوض إسرائيلي قد زار قطر، أمس الخميس، وأحرز تقدما بشأن بنود مختلفة من الاتفاق. لكن التقدم لم يشمل مطالب رئيس الوزراء نتنياهو المثيرة للجدل، بما في ذلك استمرار الوجود الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا، وآلية منع عودة مسلحي حماس إلى شمال غزة.

وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق، تتهم حماس الولايات المتحدة بتبني مطالب غير مقبولة من إسرائيل. كما أعرب المسؤولون المصريون، الذين يلعبون دور الوساطة الرئيسي، عن شكوكهم في أن المفاوضات ستنتهي بسرعة