ترامب: الولايات المتحدة لن تحاول إقناع إيران بالمجيء إلى محادثات النووي

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محادثات مغلقة جرت مؤخرًا، بأن الولايات المتحدة قررت التوقف عن محاولة إقناع إيران بإجراء محادثات نووية. وأضاف الرئيس الأمريكي، وفقًا لمصدرين تحدثا إلى i24NEWS: "إذا أرادوا، فليأتوا. لن نحاول إقناعهم أو نتوسل إليهم".

تأتي تصريحات الرئيس بعد أن سعت إدارة ترامب جاهدةً لإقناع طهران بإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، مُصرةً على أن أي اتفاق لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقفه في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لا يمكننا التخلي عن حقنا في تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية قد ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواقع نفسها. غرّد الرئيس ترامب ردًا على شبكة "تروث" قائلًا: "إذا لزم الأمر، فسنهاجم المواقع النووية مجددًا".

سيُعقد اجتماعٌ في إسطنبول يوم الجمعة بين نائب وزير الخارجية الإيراني ونواب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقد أبلغت الدول الأوروبية إيران بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول أغسطس/آب، سيُفعّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة آلية "سناب باك"، التي ستفرض عقوباتٍ صارمةً على إيران.