تقرير في إيران: إعدام عميل الموساد الذي تجسس لصالح إسرائيل

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وفقًا لتقرير في إيران ، أُعدم إسماعيل فكري صباح اليوم (الاثنين) بعد أن تم اتهامه بأنه عميل للموساد يعمل لصالح إسرائيل. أفادوا في إيران أن "خلال تعاونه مع الموساد ، حاول إسماعيل فكري تقديم معلومات سرية وحساسة عن البلاد لأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل مكافآت". ذكروا أيضًا أن "خلال تعاونه مع وكالة الاستخبارات الإسرائيلية ، أقام إسماعيل فكري علاقات مع ضابطين من الموساد".

أفاد تقرير إيراني آخر اليوم باكتشاف ورشة لتصنيع طائرات مسيرة وطائرات صغيرة في مدينة أصفهان، حيث أُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم. ووفقًا للنظام الإيراني، تم ضبط معدات وقطع غيار لتصنيع طائرات مسيرة وطائرات صغيرة. ووفقًا للاشتباه، كان الأربعة يعملون لصالح إسرائيل.

ادعى النظام لاحقًا أنه تم تحديد هوية 60 مشتبهًا بهم على صلة بعملية إرهابية إسرائيلية. وقال: "حاول هؤلاء الأفراد زعزعة استقرار المجتمع بنشر شائعات ومقالات تدعم النظام الصهيوني عبر الإنترنت". وأضاف: "نشر أي محتوى يدعم هذا النظام يُعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات".

في الشهر الماضي، أعلنت إيران إعدام بيدرام مدني، الذي أُدين بنقل معلومات حساسة إلى إسرائيل. أُلقي القبض على مدني في طهران عام 2020. وخلال التحقيق معه، تبيّن أنه تلقى تدريبًا من الموساد، ونقل معلومات حساسة حول منشآت استراتيجية عبر نظام اتصالات آمن. كما تواصل مع ضباط من الموساد في عدة دول، بما في ذلك اجتماع داخل السفارة الإسرائيلية في بروكسل.

بالإضافة إلى ذلك، زُعم أنه سافر لزيارة إسرائيل خلال فترة تجسسه. ويُقال إن حكم الإعدام نُفِّذ بعد انتهاء التحقيقات، وأيدته المحكمة العليا.

من جهة أخرى، وفي خضم الحرب، أُلقي القبض أمس على مواطنَين إسرائيليَّين للاشتباه في قيامهما بمهام تجسس لصالح إيران. تُضاف هذه القضية إلى 22 حادثة أحبطها جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة منذ بداية الحرب، مما يُشير إلى الجهود المتكررة لمسؤولي الاستخبارات الإيرانية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدف إلى المساس بأمن الدولة.