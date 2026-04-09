زعمت مجموعة القراصنة الإيرانية "حنظلة" صباح اليوم (الخميس) أنها نجحت في اختراق أنظمة يُزعم أنها مرتبطة بمكتب رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي لفترة طويلة، وجمعت كميات كبيرة من المعلومات الحساسة.

في منشورهم، زعموا أن بحوزتهم آلاف الصور ومقاطع الفيديو، التي تتضمن لقاءات ومواد سرية، بالإضافة إلى تحديد مزعوم لعناصر عسكرية وشخصيات أمنية. كما ادعوا أن ذلك جزء من مراقبة مطولة. وأضافوا وهددوا بنشر معلومات مستقبلية.

مجموعة "حنظلة"، التي ارتبط اسمها بالعديد من الهجمات السيبرانية في السنوات الأخيرة، نشرت حوالي 60 صورة وفيديو لهرتسي هاليفي، بعضهم من أحداث روتينية في حياته اليومية المدنية - بينما الباقي من فترة خدمته كرئيس هيئة الأركان. ليس من الواضح ما هو مصدر الصور - هل هي نتيجة اختراق لهاتفه المحمول، أم لحسابه البريدي الإلكتروني.

غيل ماسينغ، رئيس الطاقم ومدير الاتصالات المؤسسية في شركة السايبر "تشيك بوينت"، أوضح في حديث مع i24NEWS: "كما في الماضي، حقيقة وجود وقف إطلاق نار في الحرب التقليدية لا تعني أن حرب السايبر تتوقف. على العكس، بعد عملية 'وثبة الأسد' رأينا زيادة في هجمات السايبر من إيران بعد وقف إطلاق النار، وقد أوضحت بالفعل مساء أمس مجموعات الهجوم الإيرانية أن الحرب في مجال السايبر ستستمر وستتصاعد. وهكذا، هذا الصباح كان رئيس الأركان السابق هو الهدف المباشر."

أضاف "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا الهجوم حدث مؤخرًا – من المحتمل جدًا أنهم ببساطة انتظروا بالمواد حتى وجدوا لحظة مناسبة بالنسبة لهم، وعلى كل حال، كما في السابق – المجموعة تنشر هجمات يكون فيها شيء ما مع قدر غير قليل من المبالغة. بكلمات أخرى – من المرجح أن هناك اختراقًا ما له علاقة برئيس الأركان السابق، وليس بالضرورة لمنظومة عسكرية كما يدّعون".