رئيس المعارضة الإسرائيلية يلتقي رئيس دولة الإمارات: "للضغط على حماس"

التقى زعيم المعارضة يائير لابيد اليوم (الخميس) رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في قصره بأبوظبي. وناقش الجانبان التطورات الإقليمية، مؤكدين على الحاجة الملحة لإعادة جميع المختطفين الإسرائيليين من غزة. كما التقى لابيد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في إطار زيارة سريعة للبلاد. ولم ينشر مكتب لابيد صورًا من هذا اللقاء النادر.

خلال زيارته، أجرى لابيد مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، دعا فيها العالم العربي بأسره إلى "ممارسة ضغط شديد على حماس للمضي قدمًا في صفقة إطلاق سراح الرهائن". وأضاف: "لقد تلقى الشرق الأوسط تذكيرًا بأن إسرائيل هي القوة العسكرية الإقليمية، وهي قادرة على فعل ما لا يستطيعه أحد آخر".

https://x.com/i/web/status/1940992273111822657