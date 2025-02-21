نجل حسن نصر الله ينتقد كل من لن يحضر جنازة والده بحجج واهية

على خلفية الاستعدادات لجنازة حسن نصر الله في ظروف جوية صعبة ، وجه نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله محمد مهدي رسالة الى اللبنانيين تتعلق بالحضور والمشاركة بتشييع والده الأحد، وطالب الجميع بالحضور، منتقدا كل من لن يشارك متذرعا بحجج واهية.

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وصرح محمد مهدي حسن نصر الله إن :"من يستطيع المجئ (الجنازة) ولن يحضر، ويختلق الحجج الضعيفة مثل الازدحام، الأمطار...أود أن أقول له أمرا واحدا- هذا السيد (نصر الله) صمد أمام العواصف العاتية على مدار عشرات السنوات. وقف تحت الأمطار ،أطنان المتفجرات من أجلكم".