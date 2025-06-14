رغم التصعيد المتبادل : ترامب يعمل للحفاظ على الحوار مع ايران

إلى جانب التصعيد الذي أعقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، تواصل إدارة ترامب مساعيها للحفاظ على قناة الاتصال مع طهران.

هذا وأفادت صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم (السبت) أن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لم يُلغِ زيارته المقررة إلى عُمان يوم الأحد، حيث كان من المفترض أن يلتقي بممثلين إيرانيين. هذا على الرغم من الهجوم الإسرائيلي وإعلان طهران تعليق المحادثات.

وأكدت مصادر أمريكية أن جدول ويتكوف لا يزال قائمًا، مما يشير إلى رغبة واشنطن في إفساح المجال للمفاوضات، حتى في ظل تدهور الوضع الأمني.

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ويحذر الخبراء من أن الضغط العسكري قد يُعزز في الواقع تشدد طهران. وصرح الدكتور إيلي جرانمايه، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قائلاً: "كلما ازداد يأس إيران، زادت رغبتها في توسيع برنامجها النووي، لا تفكيكه".

وفي الوقت نفسه، أوضح المسؤولون في دول الخليج أنهم لا يدعمون الهجوم، بل إن دولاً مثل الأردن أوضحت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها.