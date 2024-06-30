حصري: الحوثيون بدأوا بتوسيع نفوذهم بمنطقة شمال أفريقيا بغرض استهداف إسرائيل

قلق متزايد في مجتمع الاستخبارات بشأن جبهة جديدة ومثيرة للقلق بشكل خاص: البحر الأبيض المتوسط. وبحسب التفاصيل، التي نشرت مساء اليوم (الأحد) لأول مرة، في النشرة الرئيسية للقناة العبرية مع ميري ميخائيلي، وسمحت الرقابة العسكرية بنشرها، فقد وردت مؤخراً مؤشرات على أن الحوثيين، الذين ينشطون من اليمن، بدأوا في توسيع نفوذهم إلى شمال أفريقيا - إلى السودان ومصر والمغرب.

ونيتهم، بحسب الدلائل المختلفة، العمل من هذه المناطق ضد إسرائيل، حيث من المتوقع أن ينتقل مقاتلون إلى هذه الدول من اليمن، بالإضافة إلى التعاون مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في العراق. ومن المتوقع أن تسمح لهم هذه العملية الانتقالية، من بين أمور أخرى، بتهديد مضيق جبل طارق. وكما ذكرنا، وبحسب المعلومات التي تم جمعها في المنظومة الأمنية فإن عملية نقل الأسلحة إلى هذه المناطق قد بدأت بالفعل.

مصدر مطلع على الأمر يقول لـi24NEWS: "سيناريو التهديد هو سقوط صاروخ في البحر الأبيض المتوسط - وهذا سيكون كارثة. لا يقتصر الأمر على ميناء إيلات والبحر الأحمر، التهديد هنا قبالة سواحل إسرائيل".

ويشار الى أنه وفقا لما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنشئت مؤخرا غرفة عمليات مشتركة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مع الحوثيين والمجموعات المسلحين في العراق، الحوثيون يسعون لإقامة إمبراطوريتهم الخاصة.

إيران تنشط حاليا في الأردن واليمن والعراق وسوريا ولبنان والسودان، وتبذل جهودا خاصة في القرن الأفريقي.