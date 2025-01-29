مثير للقلق: قاعدة الوحدات الخاصة الإسرائيلية تُرِكَت دون حراسة لساعات طويلة

كانت قاعدة تدريب الوحدات الخاصة بدون حراسة تماما في جميع المواقع، بما في ذلك مستودع الذخيرة ومستودع الأسلحة- لمدة خمس ساعات متتالية، هذا ما نشرته i24NEWS اليوم (الأربعاء) لأول مرة.

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بدأ الحدث غير العادي يوم الجمعة الماضي الساعة 12:00. غادر المقاتلون ،جنود التدريب في كفير بتعليمات من القادة مواقع الحراسة بدون بديل أو إشعار - ولم يعودوا إلا في الساعة 17:00. في الخلفية: صراع بين القادة.

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اوقال المقاتلون الذين مروا من أمام المواقع ووجدوها فارغة لعدة ساعات لـi24NEWS: "الأمر مقلق للغاية، إذا تمكن مسلحون من اختراق القاعدة - فماذا سنفعل؟ كل شيء كان مخترقا بالكامل".

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المنشأة العسكرية – التي تقع على حدود أراضي الضفة الغربية ،شهدت عددًا لا بأس به من حوادث السرقة في السنوات الأخيرة – بقيت بدون حراسة تماما. ويشار الى أن لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم يرد على ما ورد حتى الآن.