"حرب الأيام الـ12" ترامب يعلن وقف إطلاق النار الذي سيبدأ الساعة السابعة صباحًا؛ وستنتهي الحرب خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الولايات المتحدة الليلة (من الاثنين إلى الثلاثاء) أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيبدأ خلال ست ساعات. ستوقف إيران الهجمات أولاً، وستنضم إسرائيل بعد 12 ساعة. ستنتهي الحرب خلال يوم واحد. وصرح مصدر مطلع لـ i24NEWS: "ستتوسط قطر في محادثات للتوصل إلى وقف إطلاق النار". ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير تأكيده للتفاصيل: "اتفقنا على وقف إطلاق نار بوساطة قطرية".

في رسالة نشرها على موقع "الحقيقة" للتواصل الاجتماعي، كتب الرئيس الأمريكي: "تم التوصل إلى اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل (بعد حوالي ست ساعات، عندما تُكمل إسرائيل وإيران مهمتيهما). ستستمر الهدنة 12 ساعة، وبعدها ستنتهي الحرب رسميًا. ستُعلن إيران رسميًا وقف إطلاق النار، وبعد 12 ساعة ستنضم إسرائيل، وفي غضون 24 ساعة، ستنتهي حرب الأيام الاثني عشر رسميًا".

https://x.com/i/web/status/1937273003148210395