على خلفية التصعيد القصير مع إيران: عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس (الإثنين) اجتماعًا لمناقشة قضية لبنان وحزب الله. خلال الاجتماع، ناقش الوزراء استمرار المعركة ضد حزب الله، التوتر مع إيران وقضية ميزانية الأمن - إلى جانب استمرار نشاطات الجيش الإسرائيلي.

قال الوزير زئيف إلكين خلال النقاش: "في إيران قمنا بالرد، ولم نظهر أيضاً كمعرقلين لمحادثات التفاوض". وأشار الوزير جدعون ساعر رداً على ذلك إلى أن "حزب الله يحاول جرنا إلى حرب استنزاف".

أضاف الوزير إيتمار بن غفير: "دعونا نبدأ بالتفكير خارج الصندوق بشأنهم – احتلال الأراضي وقتل الكثير من المخربين، وأيضًا اعتقال نسائهم وشبابهم وأخذهم إلى سجون المخربين. هذا أكثر ما يؤلمهم." وردّت الوزيرة أوريت ستروك عليه قائلة: "حزب الله يفهم عندما تحتل أرضه."

علق الوزير آفي ديختر على التصعيد القصير مع إيران وقال: "في الجولة القادمة مع إيران يجب أن نوجه لهم ضربة أكبر". في الوقت نفسه، أشار الوزير يتسحاق فاسرلاف إلى أنه "يجب أن يكون هناك رد غير متناسب في لبنان، وأيضاً المزيد من الذخائر. الكثير من الذخائر. سموتريتش يجب أن يفتح الميزانية ويبدأ بالتحرك".

الوزير يسرائيل كاتس قال: "رئيس الحكومة اتخذ قراراً مهماً بالهجوم، ويجب توسيع التسلح أكثر وأكثر. على وزارة المالية أن تخصص المزيد من الأموال، وأنا أوافق أنه يجب إعطاء الجيش الكثير أكثر".