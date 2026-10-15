التحقيق حادثة "فلاي دبي": مساعدا الطيار المالديفيان اللذان تم اعتقالهما مشتبه في قيامهما بالتنسيق مع همام الهمامي، من أجل الجدولة على رحلات إلى إسرائيل - وذلك حسب سفارة جزر المالديف في الإمارات العربية المتحدة. في الوقت نفسه، يجري أيضًا فحص الاشتباه بأن الهمامي ساعد الاثنين في الحصول على عمل في الشركة، هذا ما نشرته مساء اليوم (الخميس) رئيسة قسم الجريمة بالقناة العبرية لي عياش.

الاثنان محتجزان منذ 12 يومًا، وممنوعان من أي تواصل مع عائلتيهما ومن لقاء مع محاميهما. حتى وصول ممثلي السفارة إليهما مقيد في هذه المرحلة.

سفارة جزر المالديف في الإمارات أبلغت الأسبوع الماضي عائلات اثنين آخرين من مساعدي الطيارين في الشركة، وهما مواطنان من الدولة، أن الاثنين اعتقلا في إطار التحقيق في القضية. الاثنان تعرفا على الهمامي من خلال عملهما في الشركة، وعلى ما يبدو كانا يعيشان بجواره.

انقضى حوالي أسبوعين منذ محاولة الهجوم الدراماتيكية على طائرة فلاي دبي، ولا تزال المزيد من التفاصيل تتكشف حول الهمامي والمسار الذي قطعه حتى الكارثة التي تم تجنبها. تكشف التحقيقات أن الهمامي أقام لفترة طويلة في ملبورن بأستراليا، والتي أثرت على معتقداته من خلال أحد المساجد التي تتهم بصلتها مع حركة الإخوان.