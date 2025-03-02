هذه هي مجالات العمل التي سيعمل بها العمال السوريون في إسرائيل

كشف المراسل العسكري لـ i24NEWS العبرية يانون شالوم ييتاح، مساء السبت، تفاصيل جديدة حول الخطة الإسرائيلية لجلب مواطنين سوريين من الدروز. أولاً، سيتم استيعاب سكان القرى القريبة من الحدود، وفقط بعد ذلك سيتم استيعاب عمال من مناطق أبعد. ومن المرجح أيضًا أن يعمل المواطنون السوريون في الزراعة على الجانب الغربي من مرتفعات الجولان، لكن هناك طموح ورغبة في الجهاز الأمني بأنهم سيساعدون لاحقًا أيضًا في إعادة إعمار في منطقة الشمال، في خط المنازل على الحدود التي تضررت في الحرب.

وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ما كشفته قناة i24NEWS عن أن إسرائيل تدرس دخول العمال الدروز من سوريا إلى إسرائيل لأغراض العمل. وأضاف: "لدينا التزام كبير تجاه أصدقائنا الدروز في سوريا، ونحن بالتأكيد نسعى جاهدين للحفاظ على التواصل معهم". وأكد الوزير: "نحن ندرس حاليًا السماح لأولئك القريبين بالقدوم والعمل في مرتفعات الجولان بشكل يومي، ونحن نستعد لتقديم المساعدة لهم من خلال المنظمات وبجميع أنواع الطرق. نريد أن نراهم محميين - ونحن نعمل على تحقيق ذلك بطريقة مدروسة".