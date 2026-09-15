رئيس الأركان الإسرائيلي لنتنياهو وكاتس في اجتماع مغلق: "حماس هُزمت"

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أول إيال زامير، خلال اجتماع أمني مغلق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إن حركة حماس "هُزمت" وإنها "حُسمت"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأدلى زامير بهذه التصريحات خلال جلسة إحاطة أمنية قُدمت لكبار المسؤولين السياسيين في وقت سابق من الشهر، أثناء زيارة أجراها نتنياهو وكاتس إلى قيادة فرقة غزة.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس شعبة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، العميد أوفير مزراحي، تقييمًا بشأن وضع حماس، مشيرًا إلى أن الجيش يرصد رغبة لدى الحركة في استعادة السيطرة والحوكمة في المنطقة الواقعة ضمن "الخط الأحمر".

وقال مزراحي إن "حماس لا تزال منظمة تشكل تهديدًا"، محذرًا من ضرورة الانتباه إلى قدرتها على محاولة استعادة نفوذها.

ورد زامير على التقييم بالقول: "هذا صحيح، لكن إلى جانب ذلك، حماس منظمة حُسمت"، في إشارة إلى تقديره بأن الحركة تعرضت لهزيمة عسكرية، رغم استمرار قدرتها على تشكيل تهديد.