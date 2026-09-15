رئيس الأركان الإسرائيلي لنتنياهو وكاتس في اجتماع مغلق: "حماس هُزمت"
تقارير من القطاع: القيادي في حماس، أحمد البطش، تم اغتياله في قصف سيارة بغرب مدينة غزة • تم تحديد منصات إطلاق صواريخ لحزب الله جنوب لبنان • تحديثات مستمرة
لأول مرة في جولة المواجهة مع الحوثيين: تم تشغيل صافرات الإنذار اليوم (الثلاثاء) في مكة المكرمة في السعودية، وتوجد تقارير عن انفجارات سُمعت في جميع أنحاء البلاد. في قطاع غزة، أفيد بأنه تم اغتيال القيادي في حماس، أحمد البطش، المعروف أيضاً باسم "أبو أسامة"، في هجوم على سيارة غرب مدينة غزة. كما تم رصد منصات إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان.
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رئيس الأركان الإسرائيلي لنتنياهو وكاتس في اجتماع مغلق: "حماس هُزمت"
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق أول إيال زامير، خلال اجتماع أمني مغلق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، إن حركة حماس "هُزمت" وإنها "حُسمت"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأدلى زامير بهذه التصريحات خلال جلسة إحاطة أمنية قُدمت لكبار المسؤولين السياسيين في وقت سابق من الشهر، أثناء زيارة أجراها نتنياهو وكاتس إلى قيادة فرقة غزة.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس شعبة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، العميد أوفير مزراحي، تقييمًا بشأن وضع حماس، مشيرًا إلى أن الجيش يرصد رغبة لدى الحركة في استعادة السيطرة والحوكمة في المنطقة الواقعة ضمن "الخط الأحمر".
وقال مزراحي إن "حماس لا تزال منظمة تشكل تهديدًا"، محذرًا من ضرورة الانتباه إلى قدرتها على محاولة استعادة نفوذها.
ورد زامير على التقييم بالقول: "هذا صحيح، لكن إلى جانب ذلك، حماس منظمة حُسمت"، في إشارة إلى تقديره بأن الحركة تعرضت لهزيمة عسكرية، رغم استمرار قدرتها على تشكيل تهديد.
الحوثيون ينفون تهديد مكة المكرمة ويتهمون السعودية بـ"التضليل"
نفى الحوثيون بشكل قاطع وجود أي تهديد من جانبهم يستهدف مدينة مكة المكرمة أو أي من المواقع المقدسة في السعودية، وذلك في أعقاب تقارير وتصريحات تحدثت عن تهديدات يمنية محتملة للمدينة المقدسة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، المحسوبة على الحوثيين، عن مصدر عسكري قوله إن الجماعة «تنفي بشدة وجود أي تهديد من اليمن ضد مدينة مكة المقدسة أو أي مواقع مقدسة أخرى».
واتهم المصدر السعودية بنشر ما وصفه بـ«المعلومات الكاذبة والمضللة» بشأن وجود تهديد يمني لمكة، معتبرًا أن الترويج لهذه التقارير يهدف إلى تشويه صورة الحوثيين وكسب تعاطف العالم الإسلامي.
وقال المصدر إن هذه الرواية تمثل، بحسب وصفه، «تكتيكًا معروفًا للعدو السعودي»، رافضًا ما يتم تداوله بشأن استهداف مكة أو المواقع الدينية المقدسة.
ويأتي نفي الحوثيين في ظل تصعيد متواصل في المنطقة، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة لتشمل مواقع ومنشآت حيوية في السعودية، وسط تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع بشأن طبيعة الأهداف المحتملة.
تم إيقاف تحميل النفط في ينبع، الميناء الرئيسي لتصدير النفط في المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، وذلك في أعقاب هجوم سابق على خط أنابيب النفط الذي يربط شرق المملكة بغربها.
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في حماس بخان يونس ومدينة غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رفات أبو زمر، قائد سرية في مقر العمليات التابع للجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارة جوية في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب الجيش، كان أبو زمر مسؤولًا عن تعزيز وتنفيذ تدريبات لعناصر الجناح العسكري لحماس استعدادًا لهجوم السابع من أكتوبر.
وفي غارة أخرى استهدفت مدينة غزة، أعلن الجيش مقتل محمد خضر فهمي أغور، الذي وصفه بأنه ناشط في الجناح العسكري لحماس.
وقال الجيش إن العمليتين تأتيان في إطار مواصلة استهداف عناصر وقيادات الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة.
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