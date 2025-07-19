تظاهرة في لندن للمطالبة بحماية دولية لدروز السويداء في سوريا

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تظاهر نحو 80 سوريًا من الأقليات في لندن، اليوم السبت للمطالبة بحماية دولية لدروز السويداء، وهتف المتظاهرون "الله يحمي الدروز" و"كفى دعمًا للجولاني"، منتقدين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، المتهم بالتواطؤ في اشتباكات بين القبائل الدرزية والبدوية السنية.حيث خلّف العنف الطائفي أكثر من 900 قتيل منذ يوم الأحد، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، ندد عماد العيسمي، أحد منظمي التظاهرة، بـ"الفظائع" - إطلاق نار، وقطع رؤوس، واغتصاب، وحرق منازل ومحال تجارية - ودعا إلى ممر إنساني عبر الأردن. ورغم إعلان وقف إطلاق النار يوم الجمعة عقب وساطة أمريكية، لا يزال القتال مستمرًا، ويشارك فيه متطوعون مسلحون تدعمهم الحكومة الإسلامية. ونعى المتظاهر معن رضوان أقاربه الذين قُتلوا في دار ضيافة بالسويداء. ووصف ويليام صالحة أقاربه بأنهم "عاجزون"، ومجبرون على البقاء في منازلهم في مواجهة "محاولة تطهير عرقي". وانتقد المتظاهرون أيضا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بسبب لقائه مع الشرع في أوائل يوليو/تموز.