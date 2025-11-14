تحول بالسياسة الإسرائيلية: بحث تقليص المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة

نحو تحول دراماتيكي في السياسة الأمنية الاستراتيجية الإسرائيلية: في إسرائيل يؤكدون اليوم (الخميس) أنه يتم النظر في تقليص تدريجي لحجم المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، كما نشر المراسل السياسي غاي عزرئيل هذا المساء.

المساعدة السنوية تقف حالياً عند 3.8 مليار دولار، وتقريباً كلها موجهة لشراءات من صناعة السلاح الأمريكية. هذه الأمور ترتبط بتصريح استثنائي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذا الصباح في مقابلة مع التلفزيون الأسترالي، حيث قال إنه يرغب في جعل صناعة السلاح الإسرائيلية مستقلة قدر الإمكان.

نتنياهو ذكر في مقابلة أنه كرئيس وزراء في عام 1996 بدأ عملية إنهاء المساعدات الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل حتى توقفت تماماً.

كما ذُكر، فإن تغيير النظرة لدى نتنياهو هو أيضًا درس استخلصته إسرائيل من الحرب في غزة والاعتماد على الأمريكيين، كما تجلّى في حظر السلاح الذي فرضته إدارة بايدن. ومع ذلك، هناك أيضًا عنصر سياسي ودبلوماسي: إشارة إلى الرئيس ترامب والتيارات المتزايدة في الحزب الجمهوري التي تدعو إلى تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل. وقال مصدر مطلع على الأمور إن الحديث يدور عن خطوة دراماتيكية، وهي خطوة تثير قلقًا كبيرًا في الأوساط السياسية.

قال المحامي مارك زل، رئيس الجمهوريين خارج البلاد في إسرائيل ونائب الرئيس والمستشار القانوني الرئيسي لجمهوريين خارج البلاد المحدودة: "يجب على إسرائيل أن تقلع تمامًا عن المساعدة العسكرية الأمريكية - ربما تدريجيًا، ولكن بشكل كامل - وأن تنتقل إلى علاقة تجارية بحتة مع الولايات المتحدة. نحن نشتري بعض أنظمة الأسلحة ونبيع لهم معلومات استخباراتية، وتطويرات إلكترونيات الطيران، وتكنولوجيا الدفاع وابتكارات أخرى. الاقتراح الحالي لاتفاقية لمدة 20 عامًا مع زيادة الدعم يعمق فقط اعتماد إسرائيل ويعزز النفوذ الذي تملكه واشنطن على اتخاذ القرارات في إسرائيل. السيادة الحقيقية والشراكة الحقيقية تتطلب من إسرائيل أن تقف على قدميها. عناصر "أمريكا أولاً" في الصفقة المقترحة هي من الناحية الفكرية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية. يجب أن تصبح إسرائيل شريكًا استراتيجيًا مستقلًا بشكل كامل - لا متلقيًا للدعم على المدى الطويل، بغض النظر عن كيفية تغليف أو تبرير هذا الدعم".