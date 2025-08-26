بعد الامتناع عن ذلك لسنوات: نتنياهو يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن

قد يعجبك أيضًا -

بعد أن امتنع عن ذلك لسنوات: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة (الثلاثاء) إنه "يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن خلال فترة الحرب العالمية الأولى" - حتى الآن امتنع نتنياهو عن القيام بذلك من أجل عدم الإضرار بالعلاقات مع تركيا.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة أفيد بموقعنا أن تركيا، التي تحاول إعادة ترسيخ وجودها في منطقة سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتكثف الاستعدادات لعملية عسكرية ضد اقوات سوريا الديموقراطية (SDF) قسد في شمال شرق سوريا، بالتعاون مع خلايا داعش النائمة.

وفقًا للتقرير، ممثلو استخبارات وضباط أتراك عقدوا في الأسابيع الأخيرة اجتماعات مع مجموعات مسلحة في حلب ومناطق أخرى، بهدف تنسيق خطوات تمهيدًا لعملية قريبة، وذلك في إطار توسيع تهديداتهم للمنطقة.