طريقة الخداع الجديدة التي تستخدمها السفن ضد إيران للمرور عبر هرمز والبحر الأحمر

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أفادت وكالة رويترز أن السفن التي تمر عبر مضيق هرمز بدأت ببث رسائل غير مألوفة حول هويتها الوطنية - مثل "مملوكة للصين" أو "نفط روسي" - في محاولة للظهور بمظهر الحياد وتجنب الهجوم - وفقًا لشركة التحليلات البحرية ويندوارد وبيانات التتبع الأخيرة.

بدأت هذه الممارسة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب توسط في وقف إطلاق النار بعد 12 يومًا من القتال، إلا أن مركز الاستخبارات البحرية المشترك (JMIC) يحذر من أن التهديد في المجال البحري لا يزال مرتفعًا.

ووفقًا لشركة ويندوارد، فقد بثت 55 سفينة 101 رسالة غير مألوفة في منطقة الخليج والبحر الأحمر بين 12 و24 يونيو/حزيران. ويُعتقد أن الهدف من هذه الرسائل هو إبعاد نفسها عن التماهي مع الدول الغربية - وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل - التي يُنظر إليها على أنها أهداف ذات مخاطر عالية.

ومن الأمثلة التي شوهدت في الأيام الأخيرة: سفينة حاويات ترفع علم بنما متجهة إلى باكستان بثت رسالة "PKKHI all Chinese"". في حين أعلنت ناقلة نفط عملاقة تحمل العلم الصيني في البداية "سفينة صينية"، ثم غيّرت اسمها إلى "CN NBG" - في إشارة إلى ميناء نينغبو بعد عبور المضيق. وأعلنت سفينة أخرى، تحمل العلم السنغافوري، وهي تمر عبر البحر الأحمر: "VSL no link Israel" لا توجد علاقة مع إسرائيل.

شهدت حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز في 24 يونيو/حزيران، زيادة بنسبة 30%، بعد يوم واحد فقط من وقف إطلاق النار. ويشار الى أنه حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا المضيق.