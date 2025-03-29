ما سبب قرار منع العناصر الأمنية في سوريا من ارتداء اللثام؟

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن السلطات السورية أصدرت قرارا يقضي بمنع ارتداء اللثام الكامل لكافة العناصر الأمنية، ووفقا لمصدر مطلع جاء القرار استجابة "للشكاوى المتكررة من المواطنين، وبهدف تعزيز الأمن والشفافية".

ويهدف هذا القرار وفقا للمصدر الى "تمكين المدنيين من التعرف على الأشخاص الذين يتعاملون معهم بشكل مباشر، الأمر الذي يساهم بالحد من المخاوف المرتبطة بانتحال الهوية وتعزيز الثقة بين الأفراد والجهات المعنية".

ووفقا للتقرير فإن ارتداء اللثام من قبل العناصر الأمنية أثار شكاوى من جهات شعبية مختلفة، حيث يتعذر عليهم التعرف على مرتكبي المخالفات من بين العناصر الأمنيين، عدا الى لجوء أفراد آخرين لا ينتمون للقوات الأمنية لوضع اللثام وارتكاب انتهاكات منتحلين صفة أمنية، ويشار الى أن وضع اللثام لازم عناصر "هيئة تحرير الشام" التي نشطت شمال سوريا، لكن منتقدين طالبوا التخلي عن اللثام، إلا في حالات خاصة جدا، حيت تستدعي الضرورة.