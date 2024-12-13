تقرير: ترامب يدرس توجيه ضربات وقائية بسبب قلقه من التصعيد النووي الإيراني

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس اتخاذ تدابير تشمل توجيه ضربات وقائية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، يأتي هذا تزامنا هذا مع تقارير بشأن المراحل المتقدمة لبرنامج تطوير اليورانيوم الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن "الخيار العسكري ضد المنشآت النووية لإيران يخضع لمراجعة جادة من قبل أعضاء فريق ترامب الانتقالي،و تشمل العوامل التي تدخل في الحسابات الاستراتيجية سقوط نظام الدكتاتور السوري بشار الأسد، والذي تسبب فيه القضاء الإسرائيلي على حزب الله، وكيل إيران".

ويشير التقرير إلى مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن أسمائهم قالوا إن "ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة أنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية تحت إشرافه"، ومع ذلك، قال التقرير إن "ترامب يفضل الخطط التي لا تصل إلى حد إشعال حرب شاملة يمكن أن تجر الجيش الأمريكي".

ووفقاً لخبراء غربيين فإن تحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للاستخدام في صنع الأسلحة النووية لن يستغرق أكثر من بضعة أيام.