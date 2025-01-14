الخارجية القطرية :"نحن اليوم في أقرب نقطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"

تتواصل المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة، وسط تفاؤل متزايد من الجانب القطري. وأعلنت حركة حماس رسميا، اليوم الثلاثاء، أنها عقدت سلسلة لقاءات مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، لاطلاعهم على تقدم المفاوضات الجارية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في مؤتمر صحفي بالدوحة "نحن اليوم في أقرب نقطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة". وأضاف أن "المناقشات تركز على التفاصيل النهائية، وهي بناءة وإيجابية، ونأمل أن نتمكن من تقليص نقاط الخلاف بين الطرفين".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "حماس وافقت على مشروع الاتفاق"وأكد الوسطاء على "ضرورة الإعداد الوطني الشامل للمرحلة المقبلة ومتطلباتها"، معربين عن أملهم في أن "تختتم هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل".

وقالت مصادر مصرية لصحيفة العربي الجديد القطرية إن "الاستعدادات تجري على قدم وساق في معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين". ومن المتوقع أن تدخل المساعدات الإنسانية والوقود عبر رفح في اليوم الأول من وقف إطلاق النار.

ومن جهتها ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "الخطوط العريضة للصفقة الناشئة هي: إطلاق سراح ثلاثة رهائن بمجرد دخول الصفقة حيز التنفيذ، إلى جانب الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة. وفي المجمل، من شأن الاتفاق أن ينص على إطلاق سراح 34 رهينة إسرائيليا مقابل 1000 أسير فلسطيني، بما في ذلك نحو 190 سجينا يقضون أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما أو أكثر".

وفي السياق نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسي قوله: "إن المحادثات الجديدة هي علامة على أن المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة تحرز تقدما بعد أشهر من المحاولات الفاشلة للتوصل إلى اختراق".